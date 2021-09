Presidente da Alerj, André Ceciliano, e o governador Cláudio Castro alinharam alguns pontos em reunião - Octacílio Barbosa/Divulgação Alerj

Presidente da Alerj, André Ceciliano, e o governador Cláudio Castro alinharam alguns pontos em reuniãoOctacílio Barbosa/Divulgação Alerj

Publicado 31/08/2021 15:42 | Atualizado 31/08/2021 20:09

O governador Cláudio Castro (PL) se reuniu nesta terça-feira com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), na sala da presidência da Casa. Na abertura da sessão de hoje, Ceciliano anunciou que o encontro foi para tratar das mensagens que compõem o pacote de austeridade que o Executivo logo enviará à Alerj para a adesão definitiva do Rio no Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

"Eu recebi há pouco na presidência o governador. Tratamos das mensagens (do regime) e também dos projetos que tratam da correção do IPCA. Então vamos ter novidades pros próximos dias", declarou o presidente do Legislativo.

Há dois projetos de lei — um de autoria de Ceciliano, outro do deputado Luiz Paulo (Cidadania) — que preveem a recomposição inflacionária aos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Estado do Rio.