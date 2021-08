Vereadores da base do governo já vinham debatendo o assunto com o prefeito Eduardo Paes - Marcos Porto/Agencia O Dia

Vereadores da base do governo já vinham debatendo o assunto com o prefeito Eduardo Paes Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 31/08/2021 12:30 | Atualizado 31/08/2021 13:36

A retirada do trecho será feita por emenda do líder do governo, Átila Nunes (DEM), com coautoria dos demais parlamentares da Casa — exceto Pedro Duarte (Novo). O assunto já está sendo tratado desde cedo, e a decisão saiu agora no colégio de líderes, após conversa de Nunes com o prefeito.

O PLC 4 cria mecanismos para o equilíbrio das finanças públicas. Pelo texto, o município poderá acionar gatilhos para a contenção de despesas quando as contas estiverem no vermelho. Entre eles, o congelamento salarial e da contagem dos triênios (adicional por tempo de serviço).

LEGISLATIVO SE PRONUNCIA

Após a reunião de líderes, a Câmara enviou nota comunicando que a Casa "vai retirar servidores do projeto".

"O novo regime fiscal da cidade do Rio, objeto do Projeto de Lei Complementar 04/2021, não vai afetar os direitos dos servidores municipais em suas medidas de ajuste. Os trechos que afetariam os funcionários da prefeitura serão retirados por uma emenda assinada pelos vereadores. O anúncio foi feito nesta terça-feira (31), em reunião do colégio de líderes partidários da Câmara", diz a nota.