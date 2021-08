Reunião de servidores com parlamentares ocorreria nesta quarta, mas foi antecipada para hoje - Renan Olaz/CMRJ

Publicado 31/08/2021 10:15

Foi antecipada para esta terça-feira a reunião entre vereadores do Rio e o funcionalismo carioca para discutir o PLC 4/21, de autoria do governo Paes. O encontro será às 14h, na Câmara, com a presença de sete representantes das categorias.

A possibilidade de congelamento de salários e da contagem dos triênios como um dos gatilhos previstos no texto tem sido alvo de reclamações das categorias. Os servidores têm pressionado o Legislativo e chegaram a marcar um ato para esta quarta-feira, data em que a reunião com os parlamentares havia sido agendada inicialmente.

Até a última sexta, a informação é de que o encontro contaria com o presidente da Câmara, Carlo Caiado (DEM), e o vereador Jorge Felippe (DEM), que preside a Comissão de Assuntos Ligados ao Servidor. Agora, é esperada a presença de um número maior de parlamentares.