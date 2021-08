Categorias buscam convencer os vereadores a rejeitarem a proposta - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/08/2021 19:41 | Atualizado 30/08/2021 19:43

O funcionalismo municipal do Rio se mobiliza para tentar barrar no Legislativo carioca projeto do governo Paes que prevê o Novo Regime Fiscal da cidade (PLC 4/21). As categorias farão um ato em frente à Câmara, na próxima quarta-feira, a partir de 16h — pouco antes do horário em que uma comissão de servidores se reunirá com parlamentares para debater a proposta.

Em nota pública — também dirigida aos vereadores —, o Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público Municipal (Mudspm) afirma que, com o projeto, o Executivo impõe redução nos vencimentos do funcionalismo.

As categorias defendem ainda que, "se o projeto passar, vai faltar comida na mesa do servidor". "Nos últimos 12 meses, o óleo de soja subiu 82%, muito acima da inflação média. O arroz também, 56%. As carnes, 35%. E tem ainda o aumento do gás, combustível do fogão: 21%. Já demos a nossa cota de sacrifício, sem qualquer reajuste desde 2019", diz um trecho da nota.

"Diante desta grave afronta ao serviço público municipal, contamos com seu apoio para que rejeitem o PL 4/2021 e se manifestem contrariamente à proposição do Executivo", afirmam em um recado direcionado aos parlamentares.

Em decorrência do cenário pandêmico, os servidores pedem o uso de máscaras de proteção no dia do ato, além do distanciamento social.

REUNIÃO COM VEREADORES

Uma comissão formada por sete representantes de servidores se reunirá com o presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado (DEM), e o vereador Jorge Felippe (DEM), presidente da Comissão de Assuntos Ligados ao Servidor para discutir a proposta. O encontro está agendado para a próxima quarta, no fim da tarde.