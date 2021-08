Extinção do adicional por tempo de serviço e outras medidas previstas no regime serão votadas na Alerj - Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Publicado 30/08/2021 14:01

Integrantes dos Poderes Judiciário e Legislativo do Rio, além do Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas e Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ) iniciam nesta segunda (30 de agosto) com o governo a discussão em torno do adicional por tempo de serviço (triênio) do funcionalismo fluminense. A extinção dessa garantia é exigida pelo novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

O decreto que regulamenta as novas regras do regime determina a revisão do regime jurídico único dos servidores. E sugere que o estado escolha, do total de quatro pontos, pelo menos três — sendo um deles (o fim dos triênios) obrigatório.

Os outros itens opcionais são: acabar com a conversão em pecúnia de licenças e abonos por tempo de serviço; extinguir as promoções e progressões automáticas (vinculadas exclusivamente ao tempo de serviço dos servidores); e dar fim às incorporações das remunerações de funções gratificadas e de cargos comissionados à remuneração dos servidores.

REUNIÕES QUINZENAIS

Os representantes dos Poderes e órgãos independentes compõem o Conselho Consultivo do Plano de Recuperação Fiscal do Rio. Hoje já é a terceira reunião do grupo, que promove encontros quinzenais para debater as medidas que constarão no plano.

O conselho tem caráter meramente opinativo: as ideias propostas pelas instituições não têm poder deliberativo, ou seja, o governo pode decidir seguir ou não as sugestões.

TETO DE GASTOS EM DEBATE

PRAZO DE ENVIO DE REFORMAS

O conselho discute também o prazo de envio à Alerj dos projetos de lei das reformas — administrativa e previdenciária — exigidas pelo Regime de Recuperação Fiscal.

Antes da formação do conselho, o governador Cláudio Castro (PL) e a sua equipe se reuniram, em junho, com representantes das instituições fluminenses para detalhar as medidas previstas no novo regime.