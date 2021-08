Pagamento foi confirmado pela prefeitura - Divulgação

Publicado 30/08/2021 17:49 | Atualizado 30/08/2021 17:51

O pagamento de metade do 13º salário dos 17.555 servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município de Nova Iguaçu sairá nesta terça-feira (31). A prefeitura confirmou, em nota, a antecipação do depósito.

De acordo com a administração do município, o valor total do crédito é de aproximadamente R$ 24 milhões. A previsão é que a segunda parcela do 13º seja quitada até 20 de dezembro.

A prefeitura lembrou que o funcionalismo receberá o salário referente ao mês de agosto também nesta terça-feira (dentro do próprio mês). Na cidade, há 13.138 funcionários ativos entre Prefeitura, Fenig, Câmara e Previni, mais 4.417 inativos e pensionistas.