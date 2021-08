Protesto será em frente à nova sede da Assembleia Legislativa do Rio, conhecida como Alerjão - Divulgação Alerj

Publicado 31/08/2021 13:53 | Atualizado 31/08/2021 14:10

Agentes de Segurança Pública do Rio de Janeiro (civis e militares) ativos, aposentados e pensionistas farão um ato no dia 15 de setembro, em frente à nova sede da Assembleia Legislativa do Estado — conhecida como Alerjão —, em protesto ao pacote de austeridade que o governo Castro enviará à Casa ainda este ano . As medidas incluem reformas previdenciária, administrativa e o fim dos triênios para a adesão definitiva do Rio à nova versão do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).