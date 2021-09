Comissões da Câmara se reuniram na quarta-feira com representantes dos servidores - Eduardo Barreto/Divulgação CMRJ

Publicado 03/09/2021 06:00

Os vereadores do Rio analisam, novamente, mais mudanças no projeto de lei complementar 4/21, do governo Paes, que prevê o Novo Regime Fiscal da cidade. Apesar do acordo que costuraram com o Executivo para a retirada de alguns dispositivos que afetam os servidores — como o congelamento salarial e de triênios —, os parlamentares receberam mais demandas das categorias.