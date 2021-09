Haverá atos em frente à nova sede da Assembleia Legislativa do Rio, conhecida como Alerjão - Divulgação Alerj

Publicado 13/09/2021 05:31

A semana será agitada dentro e fora da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Amanhã, quarta e quinta-feira as comissões de Constituição e Justiça, de Tributação e de Servidores da Casa promovem, em conjunto, audiências públicas para discutir o pacote de austeridade. Já no entorno da Assembleia, haverá protestos.

Nesta terça, diversas categorias farão um ato, organizado pelo Fórum Permanente dos Servidores do Estado (Fosperj), no Buraco do Lume, próximo ao Alerjão. Na quarta, a manifestação será das categorias da Segurança Pública: agentes do Degase, policiais civis, policiais penais, PMs e bombeiros militares.