Servidores e segurados do Rioprevidência podem participar de forma anônima - Reprodução

Servidores e segurados do Rioprevidência podem participar de forma anônimaReprodução

Publicado 13/09/2021 15:58





Trata-se de um processo de avaliação contínua que o órgão desenvolve, com o intuito de estabelecer níveis de satisfação do público em relação aos serviços prestados. Segundo a autarquia, o objetivo é otimizar parâmetros em transparência, eficiência e eficácia, além de responsabilidade social e prestação de contas. O Fundo Único de Previdência do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) realiza, até o dia 8 de outubro, a Pesquisa de Imagem Institucional – 2021 pelo site www.rioprevidencia.rj.gov.br . Destinada principalmente aos servidores e segurados da autarquia, que poderão participar de forma anônima, o questionário consta de 10 perguntas, cada uma com cinco indicadores de avaliação (1 - Muito insatisfeito; 2 – Insatisfeito; 3 – Indiferente; 4 – Satisfeito; 5 - Muito satisfeito) e mais a opção "não se aplica".Trata-se de um processo de avaliação contínua que o órgão desenvolve, com o intuito de estabelecer níveis de satisfação do público em relação aos serviços prestados. Segundo a autarquia, o objetivo é otimizar parâmetros em transparência, eficiência e eficácia, além de responsabilidade social e prestação de contas.

As opiniões e os dados coletados vão possibilitar aperfeiçoamentos na gestão e no atendimento aos clientes do Rioprevidência, destaca a autarquia.



O Rioprevidência ressalta que a Pesquisa de Imagem Institucional – 2021 considera a excepcionalidade vivida em função da pandemia de covid-19, e visando a preservar a saúde de aposentados e pensionistas, teve o atendimento presencial suspenso para a maioria dos serviços este ano. "Porém, os mesmos foram disponibilizados nos canais remotos de atendimento", acrescentou.