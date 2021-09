Procuradoria Geral do Município do Rio - Fábio Motta/Prefeitura do Rio

Publicado 20/09/2021 11:48 | Atualizado 20/09/2021 11:51

Atenta às questões jurídicas que envolvem o universo das pessoas com deficiência, a Procuradoria Geral do Município do Rio (PGM) realiza, nesta segunda-feira, a palestra 'PGMRio celebra as diferenças – Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência'. O encontro virtual vai reunir procuradores da Casa, acadêmicos e profissionais que atuam nas áreas voltadas para a manutenção dos direitos das pessoas portadoras de deficiência no país.

"Trazer o debate à mesa é fundamental. Entendemos que discutir os direitos dessas pessoas possibilita também uma reflexão sobre as diferenças, além de reforçar o

direito à inclusão e à cidadania", diz Daniel Bucar, procurador-geral e um dos mediadores do evento.

A palestra começa às 17h e será transmitida internamente para todos os integrantes da PGM, mas também para o público externo, por meio do canal da PGM-Rio no

Youtube (youtube.com/PGMrio).

Além dos aspectos jurídicos que permeiam a vida de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela física ou intelectual, o encontro também vai abordar a

capacidade jurídica dessa parcela da população.

"Fizemos o convite a duas mulheres que entendem profundamente do assunto. Uma das palestrantes é acadêmica e vai compartilhar conosco toda a parte jurídica do tema. Nossa segunda convidada é fotógrafa e atua na Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É com elas que vamos debater esse assunto urgente e

celebrar as diferenças", complementa o procurador e diretor do Centro de Estudos, Rafael Oliveira, organizador do evento.

Palestrantes:

- Joyceane Bezerra de Menezes - Pós-Doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco;

- Jéssica Mendes de Figueiredo - Fotógrafa graduada no Curso Superior Tecnológico de Fotografia, trabalha na Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência

e participa do Grupo de Trabalho sobre Capacidade Jurídica da Secretaria Municipal de São Paulo.