Alerj começa a analisar as propostas do Regime de Recuperação Fiscal na terçaOctacílio Barbosa/ Alerj

Publicado 18/09/2021 06:00

Servidores do Rio de Janeiro se mobilizam para um grande ato na próxima terça-feira, dia 21, em frente à Assembleia Legislativa do Estado, contra as reformas do novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Enviado pelo governo como contrapartidas para o Rio aderir ao regime, o pacote de ajuste prevê mudanças nas regras previdenciárias, a extinção do triênio e da licença-prêmio do funcionalismo, entre outros itens.

Às 11h, terá início o protesto organizado pelo Muspe. A partir de 12h, começa a manifestação convocada pelo Fórum Permanente dos Servidores do Estado (Fosperj). Pouco depois, às 12h50, o plenário da Alerj passa a analisar as propostas do governo.

Nesta semana, o entorno da Assembleia já foi tomado por manifestações de servidores civis e militares. A expectativa é de que o movimento da próxima terça-feira seja ainda maior.

Em nota, o Fosperj alega que o atual regime “não melhorou os serviços públicos” e que, além disso, “os servidores estão sacrificados”.