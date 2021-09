Arthur Oliveira Maia quer apresentar o texto após costura com os demais deputados - Reila Maria/Câmara dos Deputados

Arthur Oliveira Maia quer apresentar o texto após costura com os demais deputadosReila Maria/Câmara dos Deputados

Publicado 17/09/2021 20:01

Em meio às divergências entre os parlamentares da comissão especial da reforma administrativa (PEC 32), o relator da proposta, Arthur Oliveira Maia (DEM-BA), decidiu adiar a entrega do seu parecer. A terceira versão do texto seria apresentada nesta sexta-feira, mas o deputado irá trabalhar nos detalhes finais do relatório junto com os demais integrantes do colegiado no fim de semana.

A intenção é fazer ajustes no substitutivo e entregá-lo na próxima segunda já costurado com os membros da comissão. Diante disso, a votação da matéria, prevista para terça-feira (dia 21), pode ser postergada.

A reviravolta ocorreu após Oliveira Maia fazer modificações no seu substitutivo — que já havia sido apresentado em agosto — e atender ao pedido de policiais civis estaduais, federais e demais agentes de Segurança Pública. A alteração foi criticada por parlamentares apoiadores da reforma (como os do Novo, DEM e PSDB), que agiram para que o relator voltasse atrás no seu parecer.

O grupo também defende a inclusão de magistrados e promotores no texto — o que não foi feito por Oliveira Maia, após técnicos da Câmara Federal apontarem inconstitucionalidade da medida.