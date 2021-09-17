Declaração é feita pelo Sispatri no portal do servidorReprodução
Sispatri: servidores que não declararam bens têm até o dia 29 para regularizar a situação
Informações são obrigatórias e quem não prestá-las terá de responder a processo administrativo
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Mudança relativa aos policiais do Rio na reforma previdenciária virá por emenda
Governo elaborou terceira versão da proposta garantindo integralidade aos agentes. Texto do Executivo será usado como base para emenda de deputados
Reforma administrativa: relator elabora terceiro parecer e votação é adiada
Modificações que Oliveira Maia havia feito para atender às categorias da Segurança Pública foram criticadas por deputados. O relator então decidiu recuar e excluir aquela versão do substitutivo
Alerj votará reajuste para servidores antes das reformas do Regime de Recuperação Fiscal
Casa deve concluir análise das mensagens do governo estadual até a primeira semana de outubro
Estado e policiais civis entram em acordo para promoções da categoria
Governo terá que apresentar, em 45 dias, plano de ação que garanta a medida aos agentes
Audiências sobre as reformas do Estado do Rio se encerram hoje com debate sobre a previdência
Comissões da Alerj debatem mudanças nas regras para a aposentadoria dos servidores fluminenses
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