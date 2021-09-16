Sérgio Aureliano, presidente do Rioprevidência, e o secretário de Fazenda, Nelson Rocha, participam da reunião de hojeThiago Lontra/Divulgação Alerj
Audiências sobre as reformas do Estado do Rio se encerram hoje com debate sobre a previdência
Comissões da Alerj debatem mudanças nas regras para a aposentadoria dos servidores fluminenses
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Governo faz mais uma mudança na reforma dos policiais e garante integralidade a todos
Agente que ingressou no Estado a partir de 4 de setembro de 2013 terá que optar pela mudança de plano e complementar os valores de contribuições que não foram repassadas ao Rioprevidência nesse período
Teto de gastos para o Estado do Rio é debatido em audiência na Alerj
Governo fluminense propõe utilizar 2018 como base para o cálculo do teto. Deputados querem mudar o projeto e estabelecer 2021 como parâmetro
Quase 100 emendas são apresentadas aos projetos do novo Regime de Recuperação Fiscal do Rio
Deputados poderão entregar sugestões até a próxima terça-feira, quando as matérias entrarão na pauta da Alerj
Reformas do Regime de Recuperação Fiscal entram na pauta da Alerj na próxima terça
Casa começa a analisar, na semana que vem, projetos que preveem novas regras previdenciárias e fim dos triênios, além da proposta de reajuste salarial. Emendas já estão sendo apresentadas
Policiais protestam em frente à Alerj contra as reformas do Estado do Rio
Agentes de Segurança Pública que atuam fora da capital fluminense também vieram para o ato em caravanas. Concentração começou às 10h
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