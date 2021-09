Presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano fez o anúncio na abertura da sessão desta quarta-feira - Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano fez o anúncio na abertura da sessão desta quarta-feiraThiago Lontra/Divulgação Alerj

Publicado 15/09/2021 15:03 | Atualizado 15/09/2021 15:35

As reformas propostas pelo governo fluminense para que o Estado do Rio possa aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) entrarão na pauta da Alerj na próxima terça-feira, dia 21. A Assembleia começará a analisar, em sessão extraordinária a partir de 12h50, os quatro projetos do Executivo, que preveem fim dos triênios e mudança nas regras previdenciárias, entre outros itens. No mesmo dia, também irá ao plenário o PL que prevê reposição salarial acumulada para o funcionalismo. O anúncio foi feito pelo presidente do Legislativo, André Ceciliano (PT), na abertura dos trabalhos desta quarta-feira. para que o Estado do Rio possa aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), entre outros itens.. O anúncio foi feito pelo presidente do Legislativo, André Ceciliano (PT), na abertura dos trabalhos desta quarta-feira.

Os textos, que tramitam em regime de urgência e serão votados em discussão única, já estão recebendo emendas. A expectativa é que, com isso, a votação das propostas possa se encerrar até a primeira semana de outubro.

"Nós já disponibilizamos no sistema todas as emendas apresentadas no dia de ontem. Eu já chamei para a próxima terça-feira, dia 21, a primeira sessão extraordinária do dia. Teremos 3 sessões no dia 21", declarou André Ceciliano, acrescentando que a entrega de emendas será concluída na mesma data.

O primeiro da pauta será o projeto de lei 4852/21, do Executivo, que altera a Lei Estadual 7.629/2017 e trata da adesão do Rio ao regime fiscal.

Depois, em outra sessão extraordinária que começará às 12h55, os parlamentares discutirão o projeto de lei complementar 48/2021, também de autoria do governo, que prevê a extinção do adicional por tempo de serviço (os triênios) do funcionalismo e da licença-prêmio.

Logo em seguida, será analisado o PL 4680/21, proposto por Ceciliano e o deputado Luiz Paulo (Cidadania), que garante aos servidores ativos, inativos e pensionistas a recomposição das perdas inflacionárias a partir de 2017 até dezembro de 2021. O texto também assegura reposição salarial nos anos seguintes, com base no IPCA.

A partir de 13h, se iniciará a sessão ordinária para analisar os demais temas: o PLC 46/21, que estabelece normas e diretrizes fiscais no âmbito do RRF, criando um teto de gastos para o estado; e o PLC 49/21, da reforma previdenciária. Ambos são do Executivo.

O projeto de lei complementar 49 dispõe sobre as aposentadorias e pensões por morte do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis. O texto busca adequar as regras previdenciárias locais às previstas na Emenda Constitucional 103/19, que instituiu a reforma nacional.

Ou seja, o PL aumenta a idade mínima para os novos funcionários públicos se aposentarem, e cria um pedágio para quem já ingressou no cargo.