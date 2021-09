Relator da PEC 32, deputado Arthur Maia alinha com os demais parlamentares as últimas mudanças no texto - Reprodução

Publicado 15/09/2021 05:40

Tudo indica que a comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma administrativa (PEC 32) votará o parecer do relator, deputado Arthur Oliveira Maia (DEM-BA), na quinta-feira. A votação começaria nesta terça, mas o relator está negociando com os parlamentares mais mudanças no substitutivo. Entre elas, a inclusão de membros do Judiciário e do Ministério Público no texto.

Maia tem tratado do tema com os deputados que integram o colegiado. Ele chegou a afirmar que incorporaria magistrados e promotores no texto, mas acabou recuando após parecer técnico da Câmara. Ainda assim, agora, ele voltou a cogitar a medida.

Durante audiência pública nesta terça, o relator ressaltou que está construindo um consenso com todos. "Meu sentimento é de que esta comissão, que no início parecia que seria um palco para uma luta ideológica, pode evoluir em um processo de conciliação, para buscar entre diferentes ideias avançarmos para algo que de fato atenda e sirva o Brasil", declarou.

A limitação das contratações temporárias e das terceirizações é um ponto trabalhado por parlamentares críticos ao texto.