Secretário Fernando Veloso ressalta que ingresso de novos servidores é essencial para repor o quadro de pessoalLuciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 14/09/2021 17:55

Saiu no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, a convocação de 106 candidatos dos concursos 2006 e 2012 realizados pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para a realização de exames médicos.

Em nota, a Seap afirma que "a decisão é mais uma das medidas da nova gestão em favor dos policiais penais e da Seap, que busca aprimorar os servidores através da Escola de Gestão Penitenciária e ofertar melhores condições de trabalho".

A pasta acrescenta que outros 167 aprovados nos concursos de 2006 e 2012 estão sendo formados "e, em breve, irão compor o quadro funcional".

"O ingresso de novos servidores é essencial para repor os quadros de funcionários, auxiliando os policiais penais a desenvolverem seu importante trabalho no cotidiano das unidades prisionais", declarou o secretário Fernando Veloso.