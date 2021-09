Governador Cláudio Castro fez o anúncio nesta terça-feira - Philippe Lima/Divulgação

O governo estadual envia, na próxima semana, proposta que institui a Lei Orgânica da Polícia Civil à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo governador Cláudio Castro (PL), que entregará o texto pessoalmente.

"Depois de uma longa espera, na semana que vem finalmente estaremos encaminhando para a Assembleia a Lei Orgânica da Polícia Civil. É o mínimo que a gente pode fazer, reconhecer a importância da Polícia Civil para a nossa sociedade", afirmou Castro, durante evento que marcou um ano do delegado Allan Turnowski à frente da Secretaria de Polícia Civil.

Segundo Castro, ele entregará o projeto de lei à Casa legislativa acompanhado do policial civil mais antigo e do mais novo, ambos na ativa.



REFORMA



O chefe do Executivo estadual também anunciou a reforma na cobertura do prédio na Cidade da Polícia, na Avenida Dom Helder Câmara. A obra será executada pela Emop, e deverá estar concluída em cinco meses. O governador determinou ainda que todos os Institutos Médico-Legais sejam reabertos no estado.