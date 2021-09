Governo recuou e corrigiu parte do ajuste fiscal. Nesta terça, integrantes do Executivo participaram de audiência na Alerj - Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Governo recuou e corrigiu parte do ajuste fiscal. Nesta terça, integrantes do Executivo participaram de audiência na AlerjThiago Lontra/Divulgação Alerj

Publicado 14/09/2021 19:12

A primeira versão do projeto previa que a concessão do abono fosse vinculada à disponibilidade orçamentária e de regulamentação do órgão ou Poder onde o profissional trabalha. Essa limitação foi retirada do texto.

Agora, na nova mensagem, o governo assegura o abono permanência a todos aqueles que já preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária continuarem na ativa. O pagamento equivale ao valor da contribuição previdenciária.

Como a coluna havia informado, integrantes do Palácio Guanabara defendiam a correção do texto, assegurando o direito ao abono para todas as categorias de forma isonômica, independentemente da questão orçamentária. O entendimento é de que devem ser garantidas regras iguais para os funcionários públicos de diferentes órgãos até para evitar questionamentos jurídicos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Nesta terça-feira, o secretário de Fazenda, Nelson Rocha, e o presidente do Rioprevidência, Sérgio Aureliano, participaram de audiência pública na Assembleia para debater a proposta de extinção dos triênios dos servidores.

Foram ouvidos diversos representantes das categorias, deputados, além dos integrantes do governo.