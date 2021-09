Agentes de Seguran - Cléber Mendes/ Agência O DIA

Publicado 15/09/2021 13:00

Policiais militares, bombeiros, policiais penais e demais agentes de Segurança Pública protestam em frente ao Alerjão — nova sede do Legislativo, no Centro do Rio —, nesta quarta-feira, contra as reformas propostas pelo governo estadual. Organizado pelo movimento SURJ - Segurança Unida Rio de Janeiro, o ato teve concentração às 10h e segue com forte adesão das categorias.

PMs que atuam fora da capital fluminense também chegam em caravanas para a manifestação. Segundo o tenente da reserva Nilton da Silva, do SOS Polícia, os militares estão vindo de Cabo Frio e Campos, além de cidades da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu e Duque de Caxias.

Apesar de a reforma previdenciária enviada pelo Executivo à Alerj não abranger os PMs e bombeiros, será encaminhada para a Casa legislativa, ainda este mês, um projeto que muda as regras para os militares estaduais irem para a inatividade. A medida é exigida pela Lei Federal 13.954/20, que instituiu a reforma do sistema de proteção social das Forças Armadas.

Além disso, os militares protestam contra projetos do Regime de Recuperação Fiscal que também citam os militares, como a PEC 62/2021. Já os policiais penais, agentes do Degase e policiais civis são tratados nos textos relativos ao regime.