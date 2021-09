Acordo foi feito em audiência especial na Justiça do Rio - Agência O DIA

Publicado 16/09/2021 05:39

Em audiência realizada na última terça-feira, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o governo fluminense e o Sindicato dos Policiais Civis (Sindpol/RJ) firmaram acordo para as promoções dos agentes. Com isso, o Estado terá que apresentar, em 45 dias, um planejamento que garanta a ascensão na carreira dos servidores. Foi determinado ainda que a Polícia Civil (por meio do setor responsável pelo assunto) realize reuniões quatro vezes ao ano para tratar da medida.

A audiência foi solicitada pelo jurídico da entidade em razão da demora no cumprimento de decisão anterior que previa a regularização das promoções dos policiais.

"Importante ressaltar que sem a colaboração da Secretaria de Estado da Casa Civil as promoções se tornam inviáveis, pois dela dependem para a publicação das promoções no Diário Oficial", declarou o advogado do Sindpol, Albis André, em referência à intimação da secretaria pela Justiça.