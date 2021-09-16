Acordo foi feito em audiência especial na Justiça do RioAgência O DIA
Estado e policiais civis entram em acordo para promoções da categoria
Governo terá que apresentar, em 45 dias, plano de ação que garanta a medida aos agentes
Mudança relativa aos policiais do Rio na reforma previdenciária virá por emenda
Governo elaborou terceira versão da proposta garantindo integralidade aos agentes. Texto do Executivo será usado como base para emenda de deputados
Reforma administrativa: relator elabora terceiro parecer e votação é adiada
Modificações que Oliveira Maia havia feito para atender às categorias da Segurança Pública foram criticadas por deputados. O relator então decidiu recuar e excluir aquela versão do substitutivo
Alerj votará reajuste para servidores antes das reformas do Regime de Recuperação Fiscal
Casa deve concluir análise das mensagens do governo estadual até a primeira semana de outubro
Estado e policiais civis entram em acordo para promoções da categoria
Governo terá que apresentar, em 45 dias, plano de ação que garanta a medida aos agentes
Audiências sobre as reformas do Estado do Rio se encerram hoje com debate sobre a previdência
Comissões da Alerj debatem mudanças nas regras para a aposentadoria dos servidores fluminenses
Governo faz mais uma mudança na reforma dos policiais e garante integralidade a todos
Agente que ingressou no Estado a partir de 4 de setembro de 2013 terá que optar pela mudança de plano e complementar os valores de contribuições que não foram repassadas ao Rioprevidência nesse período
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