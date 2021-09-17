Alerj encerrou ontem a rodada de audiências públicas para debater as reformas do regimeJulia Passos
Forma de pagamento de reajuste salarial retroativo a 2017 é impasse entre Alerj e governo
Governo sinaliza que pagará o passivo, mas quer atrelar os depósitos à arrecadação. Proposta do Legislativo, porém, prevê quitação em três parcelas
Forma de pagamento de reajuste salarial retroativo a 2017 é impasse entre Alerj e governo
Governo sinaliza que pagará o passivo, mas quer atrelar os depósitos à arrecadação. Proposta do Legislativo, porém, prevê quitação em três parcelas
Deputados tratam de triênios e pensão a familiares de policiais com Cláudio Castro
Márcio Pacheco e Rodrigo Amorim se reuniram com o governador e o secretário de Fazenda, Nelson Rocha, no Palácio Guanabara
Sispatri: servidores que não declararam bens têm até o dia 29 para regularizar a situação
Informações são obrigatórias e quem não prestá-las terá de responder a processo administrativo
Mudança relativa aos policiais do Rio na reforma previdenciária virá por emenda
Governo elaborou terceira versão da proposta garantindo integralidade aos agentes. Texto do Executivo será usado como base para emenda de deputados
Reforma administrativa: relator elabora terceiro parecer e votação é adiada
Modificações que Oliveira Maia havia feito para atender às categorias da Segurança Pública foram criticadas por deputados. O relator então decidiu recuar e excluir aquela versão do substitutivo
Alerj votará reajuste para servidores antes das reformas do Regime de Recuperação Fiscal
Casa deve concluir análise das mensagens do governo estadual até a primeira semana de outubro
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