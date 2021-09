Parlamentares tentarão costurar a medida com o governador Cláudio Castro. Por enquanto, governo não sinaliza positivamente - THIAGO LONTRA/Alerj

Publicado 17/09/2021 05:55

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) encerrou ontem as audiências públicas sobre as reformas do Regime de Recuperação Fiscal. O último tema foi a previdência. Os principais tópicos discutidos ao longo desses dias foram tratados ontem pelo líder do governo, deputado Márcio Pacheco (PSC), e Rodrigo Amorim (PSL), presidente da Comissão de Servidores, com o governador Cláudio Castro (PL) e o secretário de Fazenda, Nelson Rocha.



"Fomos levar a síntese das conversas, discutimos tudo que foi abordado nessas audiências. Dentre os aspectos que foram discutidos, além do triênio e da temporalidade (para a aposentadoria integral de policiais), tratamos dos novos critérios para as famílias dos servidores, sobretudo dos policiais vitimados, para que as famílias não tenham perdas", disse Amorim.

O parlamentar afirmou que o governo deixou claro o intuito em garantir a "manutenção dos triênios para os servidores atuais". Da mesma forma, segundo Amorim, "há empenho do governador em rever as mudanças nas regras para a pensão de policiais vitimados".