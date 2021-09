Arthur Maia apresentará última versão após costura com deputados da comissão, presidida por Fernando Monteiro - Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Arthur Maia apresentará última versão após costura com deputados da comissão, presidida por Fernando MonteiroCleia Viana/Câmara dos Deputados

Publicado 20/09/2021 17:40

Ainda em discussão entre os membros da comissão especial, a versão final do substitutivo à PEC 32, da reforma administrativa, pode autorizar a redução de até 25% do salário e jornada de servidores públicos do país. Essa previsão já está no texto entregue na última sexta-feira pelo relator, deputado federal Arthur Oliveira Maia (DEM-BA), aos integrantes do colegiado.

O novo substitutivo pode ser apresentado ainda nesta segunda-feira. Mas o martelo só será batido após a análise em conjunto dos parlamentares: o relator quer construir um consenso para evitar mais mudanças no parecer. O objetivo é só levar a matéria à votação depois de uma costura com os demais deputados.

De acordo com o relatório que foi entregue por Oliveira Maia, a redução de jornada e salários não mais afeta servidores atuais e nem as carreiras de Estado. A medida seria então para novos funcionários.

O relator também decidiu incluir os membros do Judiciário e do Ministério Público - ou seja, magistrados e promotores - e extinguir o direito a férias superiores a 30 dias.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Item apontado pela oposição como um dos mais críticos da PEC 32, a contratação temporária no setor público também está no texto analisado pela comissão. Porém, haverá um limite para isso, tendo a prefeitura, o governo estadual ou a União que recorrer a esses contratos somente em último caso. A ideia é que seja uma exceção.

Pelo relatório, os afastamentos e licenças por mais de 30 dias não serão remunerados para funcionários que ocupam cargos em comissão e funções de confiança.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO