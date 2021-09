Haverá ato em frente à nova sede da Assembleia Legislativa do Rio, conhecida como Alerjão - Divulgação Alerj

Haverá ato em frente à nova sede da Assembleia Legislativa do Rio, conhecida como AlerjãoDivulgação Alerj

Publicado 21/09/2021 05:35

Servidores estaduais civis e militares se reúnem hoje, a partir de 11h, em frente à Assembleia Legislativa, no Centro, em ato contra os projetos enviados pelo governo como exigência para o Rio aderir ao novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A mudanças nas regras previdenciárias e a extinção dos triênios e da licença-prêmio do funcionalismo são algumas das medidas propostas.

A mobilização é organizada por diversos grupos que reúnem entidades representativas das categorias. O ato contará com carros de som, faixas e cartazes. Pouco depois, às 12h50, o plenário da Alerj passa a analisar as propostas do governo.

A votação das matérias pelo Legislativo ocorrerá até a primeira semana de outubro. Antes, a Alerj quer aprovar o projeto de lei que prevê recomposição salarial linear a todos os funcionários públicos a partir de 2017.