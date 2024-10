Pedro Duarte - Divulgação

Pedro DuarteDivulgação

Publicado 15/10/2024 00:00

Eleições sempre me trazem reflexões importantes: a avaliação do trabalho parlamentar feito até então; a esperança sendo renovada; a construção e o planejamento dos próximos passos. Tudo isso traz sentido para nós, como membros de uma sociedade, e nos aproxima daqueles que auspiciam o mesmo sonho. Aliás, estar nas ruas fazendo campanha é exatamente isso. É lembrar o porquê de estarmos aqui trabalhando e lutando por um Rio melhor.

E essa tem sido minha maior motivação dos últimos anos: construir um Rio mais justo, transparente e próspero. Agora, ao buscar a renovação do nosso mandato como vereador, é importante reafirmar os compromissos que guiaram minha atuação e destacar o que queremos para os próximos quatro anos. Mais do que nunca, nosso Rio precisa de uma visão de futuro que enfrente os desafios do presente e prepare a cidade para tempos que virão.

Nosso município é uma das cidades mais ricas em diversidade, cultura e belezas naturais do mundo. Mas, apesar de todo esse potencial, ainda enfrentamos sérios problemas. A pobreza, a violência e a falta de oportunidades continuam sendo os principais obstáculos para que todos possam usufruir plenamente do que a cidade tem a oferecer. A crise de mobilidade, a desordem urbana e a falta de planejamento de longo prazo afetam o cotidiano de milhões de cariocas.

O que o futuro nos pede é uma cidade capaz de responder a esses desafios de maneira inovadora. Precisamos continuar enfrentando a violência e a desordem urbana, mas também adotar políticas que transformem o Rio em uma cidade acessível, segura e mais integrada. Em vez de espalhar a cidade de forma desordenada, nossa visão deve ser a de ocupar melhor as áreas já urbanizadas, incentivando um bom adensamento e a convivência entre residencial e comercial. Temos bairros com infraestrutura, mas capacidade ociosa, que podem receber mais gente e, com isso, gerar mais vida para as ruas, comércio local e cultura.

Um ponto fundamental dessa nova visão de cidade é o transporte público. Não podemos continuar com um sistema que é caro, ineficiente e que isola parte da população. A integração entre modais, a ampliação de ciclovias e a melhoria dos serviços de ônibus e metrô são essenciais para que o Rio se torne mais conectado e acessível para todos. O investimento em mobilidade urbana é também um investimento na qualidade de vida e na redução da pobreza.

Ao longo do meu mandato, sempre defendi a eficiência e a transparência na gestão pública. Isso não vai mudar. Continuarei combatendo privilégios, eliminando burocracias desnecessárias e mantendo um trabalho independente, com foco na fiscalização da Prefeitura. Nestes últimos anos, economizamos milhões de reais do dinheiro público com uma equipe enxuta e qualificada. Para o futuro, esse compromisso com a responsabilidade fiscal será mantido.

A cidade do Rio tem jeito, sim! Temos tudo para transformar o potencial que já existe em uma realidade mais próspera e acessível para todos. Mas esse caminho exige continuidade e perseverança. Juntos, com o apoio de cada um de vocês, poderemos seguir construindo um Rio de Janeiro mais seguro, mais integrado e mais humano. Vamos firmes nessa missão de transformar o Rio para melhor.