Índice Dow Jones lista empresas no mundo que mais se engajam em ações ambientais - Pixabay

Índice Dow Jones lista empresas no mundo que mais se engajam em ações ambientaisPixabay

Publicado 23/11/2021 14:32

A Enel foi confirmada no Índice de Sustentabilidade Dow Jones Mundial (DJSI World) pelo décimo oitavo ano consecutivo, com uma pontuação total de 88 em todas as dimensões econômicas, ambientais e sociais utilizadas pela Avaliação Global de Sustentabilidade Corporativa da S&P, para avaliar empresas. Ela está entre as sete concessionárias de energia elétrica listadas no DJSI World, e sua subsidiária espanhola, Endesa, também foi incluída.

Francesco Starace, CEO e Gerente Geral do Grupo Enel, disse "Nossa inclusão no DJSI pelo décimo oitavo ano consecutivo é o reflexo do nosso foco contínuo no desenvolvimento de um modelo de negócio sustentável, liderando a transição energética e promovendo práticas comerciais responsáveis, maximizando assim o valor compartilhado para todos os nossos stakeholders. Na verdade, olhamos para a sustentabilidade como uma jornada para o aprimoramento contínuo de nossos modelos de negócios, produtos, serviços e toda a nossa empresa, sempre visando estar em harmonia com nossos stakeholders, o meio ambiente e a sociedade como um todo."



Lançado em 1999, o DJSI é hoje um dos principais índices globais que acompanham o desempenho das empresas que lideram a sustentabilidade em todo o mundo.