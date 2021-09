Pelos arrepiados e os significados

Matéria Salva! Agora você pode ler esta notícia off-line Matéria removida da seção links salvos

Publicado 19/09/2021 00:00

Quando uma pessoa sente uma determinada emoção, boa ou ruim, é natural ela se arrepiar. No caso dos humanos, é comum vermos os pelos dos braços levantarem quando algo que nos afeta acontece. Com os cães o fenômeno não é muito diferente. Trata-se da piloereção, ou seja, o arrepio dos pelos, que pode sinalizar que o pet está feliz e empolgado com algo, ou que está com medo, com raiva ou mesmo sob forte estresse, por exemplo. Os lugares mais fáceis para se observar esse tipo de reação nos cães são na região da nuca, atrás das orelhas, pela extensão da coluna, rabo e outras regiões com menor concentração de pelos. Como explica a médica veterinária Nathalia Fleming, a piloereção é uma reação fisiológica normal à liberação de adrenalina, que atua retraindo o músculo eretor dos pelos e os deixam arrepiados. "O papel da piloereção é aumentar o tamanho do corpo do animal, como um mecanismo de defesa", conta a veterinária.

