Cena do filme "Caminho do Mar"Divulgação/Fabricio Mota

Publicado 23/11/2021 21:11

Nesta quarta-feira, às 19h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, em Juiz de Fora (MG), será exibido o filme “Caminho do Mar”, dirigido por Bebeto Abrantes. A projeção será seguida pelo webinário “O impacto das águas do rio Paraibuna na bacia do rio Paraíba do Sul”, cujo objetivo é debater o impacto das águas do Paraibuna na bacia do rio que abastece a cidade do Rio de Janeiro e municípios do entorno, atendendo a cerca de 9 milhões de pessoas.

O webinário será aberto pela secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Marilia Carvalho de Melo, com mediação de Guilherme Souza, do projeto Piabanha. O evento será transmitido pelo canal da Bang Filmes no YouTube, e ainda vai abordar o projeto Conexão Mata Atlântica e o programa Mananciais do CEIVAP, que, entre outras iniciativas, promovem a restauração florestal de Juiz de Fora e cabeceiras do Paraibuna. O Conexão Mata Atlântica é um projeto de recuperação e proteção dos serviços do clima e da biodiversidade do Corredor Sudeste da Mata Atlântica Brasileira.

Sobre o filme



O longa-metragem, produzido pela Bang Filmes, com direção e roteiro de Bebeto Abrantes, projeto e produção de Juliana de Carvalho, é um “fluvial movie”, que percorre a nascente do rio Paraíba do Sul, no município de Areias em SP, até sua foz, na praia de Atafona, em São João da Barra, Rio de Janeiro, totalizando cerca de 1.150 km.

“Caminho do Mar” revela o que poucos sabem: que o Paraíba do Sul não é apenas o rio barrento que avistamos da rodovia Dutra. É muito mais do que isso. O rio ainda tem momentos de águas correntes, límpidas, apesar de todo impacto das ações humanas por décadas e séculos”, destaca Juliana de Carvalho.