Cadelinha teve a pata amputada por conta dos ferimentos - Divulgação

Cadelinha teve a pata amputada por conta dos ferimentos Divulgação

Publicado 18/01/2022 21:44 | Atualizado 18/01/2022 21:45

A Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA) resgatou e socorreu dois cães abandonados em via pública após atropelamento neste início de janeiro. Os dois se encontram no Centro de Triagem Animal, no Fischer, e serão disponibilizados para adoção responsável, caso os donos não sejam localizados



O primeiro resgate ocorreu em trecho da Avenida Presidente Roosevelt, na altura do Corte da Barra, na Barra do Imbuí, e contou com o auxílio do Setor de Zoonoses/Secretaria Municipal de Saúde e do 16º Grupamento de Bombeiro Militar. Na última sexta-feira, 14/01, foi a vez de socorrer uma cadela recém-atropelada em trecho da Rodovia Rio-Bahia, na Fonte Santa, localizada por policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar e resgatada por equipes da COPBEA e CRT.



“Os dois cães foram encaminhados para clínica veterinária, a fim de receber os devidos cuidados. O cachorro está no canil do Fischer desde o início do mês e os donos não foram encontrados. Já a cadela infelizmente teve uma das patas amputadas. Ela vai ser vermifugada, vacinada e castrada e depois também será disponibilizada para adoção”, relata Jackson Muci, coordenador da COPBEA.