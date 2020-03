Moacyr Luz adere à live em tempos de confinamento

Rio - Compositor de clássicos da música brasileira como "Saudades da Guanabara", "Coração Agreste" e "Pra Que Pedir Perdão?", Moacyr Luz, também conhecido carinhosamente como "Moa", aderiu ao movimento de levar seu trabalho ao vivo para as redes sociais, em tempos de confinamento.

Galeria de Fotos Moacyr Luz Divulgação Moacyr Luz Divulgação Moacyr Luz Divulgação

O músico carioca de 61 anos, há 15 anos à frente todas as segundas-feiras do Samba do Trabalhador, no Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro, fará sua primeira live musical nessa sexta-feira (20), cantando e tocando para os seguidores, de forma intimista."Gostei muito desse movimento, acho que é uma forma importante e democrática de levar nossa arte para a casa das pessoas. Estamos vivendo tempos difíceis e a música com certeza pode contribuir para deixar o cenário mais leve", comenta.Além de sucessos do samba, Moacyr deve mostrar canções que estão no seu mais recente álbum, lançado esse ano com o Samba do Trabalhador, "Fazendo Samba", entre outras novidades. "Vou abrir para pedidos também, quem tiver acompanhando a live pode mandar a sua sugestão que eu tento atender!".A live será transmitida a partir das 18h, no perfil oficial do artista no Instragram (@moaluz).