Anitta deixa seio à mostra em foto: 'Influência de gin'

Rio - Anitta e Lary Bottino estão se divertindo bastante na Europa. A amiga da cantora e ex-participante do "De Férias com o Ex" postou, nesta terça-feira, uma foto em que as duas aparecem em uma balada na Croácia. Na imagem, Anitta usa uma blusa transparente e deixa o seio à mostra. "Eu por ela. Ela por mim. Sob a influencia de gin", escreveu Laryssa na legenda da imagem.

Os boatos de que Anitta está vivendo um romance com o modelo e artista plástico Lucas Omulek só aumentam. Recentemente, eles apareceram abraçados em um jantar na Croácia e também fizeram um passeio de barco juntos. Em uma série de vídeos no Instagram, Omulek também aparece no quarto de hotel em que Anitta está hospedada.