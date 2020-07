Rio - O Banco Central anunciou nesta quarta-feira (29) que o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou o lançamento da cédula de R$ 200 . Até agora, o que sabemos é que ela terá como personagem o lobo-guará e que deve entrar em circulação no final de agosto.

Galeria de Fotos Internautas não estão sabendo lidar com a nota de R$ 200; Veja os memes!

Mas é claro que a internet, ansiosa do jeito que é, já está especulando como será a nova nota. Tem até gente questionando por que a cédula não virá estampada com o famoso vira-lata caramelo ou com o rosto da Pabllo Vittar. Já outros estão preocupados mesmo é com os funcionários dos caixas de mercado, que terão que se virar para arranjar troco para a cédula.

Confira como está o clima no Twitter com a nota que nem chegou e já foi inspiração para os melhores memes.