De máscara, Luciana Gimenez beija namorado na orla do Rio

Rio - Luciana Gimenez , de 50 anos, se exercitou na orla de Ipanema, na Zona Sul do Rio, neste final de semana. A apresentadora estava acompanhada pelo novo namorado, o empresário Eduardo Buffara. Mesmo usando máscara, Luciana trocou muitos beijos e carinhos com o namorado. Depois da caminhada, o casal foi a uma padaria no Leblon, também na Zona Sul da cidade.