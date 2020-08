Rio - O ator Marcelo Faria , de 48 anos, esteve na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste domingo. O ator estava em uma verdadeira aglomeração, cercado de amigos. Todos desrespeitando as orientações do isolamento social. De acordo com a nova fase da flexibilização, é permitido tomar banho de mar, mas não é permitido ficar pegando sol na areia.