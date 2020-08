Whindersson Nunes volta ao YouTube e faz piada com separação de Luisa Sonza

Rio - Depois de mais de um mês sem postar vídeos em seu canal no YouTube, Whindersson Nunes voltou à plataforma neste domingo. E logo em seu primeiro vídeo após a volta, o humorista fez piada com o fim de seu casamento com a cantora Luisa Sonza

Galeria de Fotos Whindersson Nunes volta ao YouTube Reprodução Whindersson Nunes mostra resultado da transição capilar Reprodução / Instagram Whindersson Nunes mostra resultado da transição capilar Reprodução / Instagram Whindersson Nunes mostra resultado da transição capilar Reprodução / Instagram Whindersson Nunes Reprodução Whindersson Nunes Reprodução Whindersson Nunes Reprodução Maisa e Whindersson Nunes Reprodução/ Instagram @whinderssonnunes Whindersson Nunes mostra barriga e diz que está voltando a malhar Reprodução Internet Whindersson Nunes reprodução internet Whindersson Nunes e Luisa Sonza Reprodução Internet Luísa Sonza, cantora, youtuber e mulher Whindersson Nunes Divulgação Luísa Sonza, cantora, youtuber e mulher Whindersson Nunes Divulgação Luísa Sonza, cantora, youtuber e mulher Whindersson Nunes Divulgação Luísa Sonza, cantora, youtuber e mulher Whindersson Nunes Divulgação Casados há 30 anos, os ex-BBBs Eva e Ayrton Lima, mais conhecido como Papito, surpreenderam ao anunciar a separação nas redes sociais Reprodução Casamento entre Whindersson Nunes e Luisa Sonza Reprodução Whindersson Nunes e Luisa Sonza Reprodução Whindersson Nunes e Luisa Sonza Reprodução

"Primeira menina que eu fui conversar depois que eu fiquei solteiro, ela disse 'qualquer dia eu tô na sua casa, quer que eu leve alguma coisa?' Aí eu disse 'só não me traga flores'. Quebrei o clima", brincou o youtuber, fazendo referência a música "Flores", de Luisa Sonza, sua ex-mulher, com Vitão. Após o lançamento, o vídeo se tornou o clipe brasileiro com mais comentários no YouTube. A maioria eram ataques à cantora.

O novo vídeo de Whindersson no YouTube é intitulado "Dinheiro traz felicidade?". Nele, o humorista conta como sua vida mudou depois que ele ficou rico. "O povo diz 'ah, se eu fosse o Whindersson eu pegava o jato, enchia de mulher e ia pras Maldivas'. Não dá! Primeiro de tudo que o meu avião nem bota lá, cai no oceano. Vai acabando a gasolina, não tem milhas náuticas", disse.

"Vocês acham que todo avião é o mesmo avião que vai pra Europa, do Neymar, do Cristiano Ronaldo? Não é, gente. Tem a Ferrari dos avião e tem o Celta. O meu é o Celta", brincou.