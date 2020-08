Gisele Bündchen manda 'oi' para Whindersson após youtuber reclamar dela

Rio - Gisele Bündchen mandou um "oi" para Whindersson Nunes após o humorista reclamar dela em seu canal no YouTube . Whindersson fez um vídeo em que fala sobre as vantagens de ser rico e famoso. Em certa parte do vídeo, o humorista faz elogios a Kevin Hart e Dwayne Johnson, o The Rock.

"The Rock é a melhor pessoa do mundo. Eu acho, e aí? 'Ah, mas tem também a Gisele Bündchen, que fala oito línguas'. Mas nunca falou comigo, nunca me deu um 'oi'", disse Whindersson Nunes.

O humorista compartilhou o vídeo no Instagram e adivinha quem apareceu por lá? Sim! Gisele Bündchen. "Oi, Whindersson", escreveu a modelo internacional nos comentários. Ela ainda colocou um emoji de risadas.

Os fãs ficaram enlouquecidos com o comentário de Gisele. "Pronto, Whind", disse uma pessoa. "Melhor comentário", se divertiu outro seguidor. "Socorro, você é maravilhosa demais", disse uma outra pessoa.