Rafa Kalimann exibe estrias em foto de biquíni nas redes sociais

Rio - Rafa Kalimann , de 27 anos, postou no Instagram, na noite deste domingo, duas fotos em que aparece pegando sol de biquíni na piscina. Em uma das imagens, a ex-participante do "BBB 20" mostra as estrias que tem no bumbum. Na imagem, também é possível ver uma tatuagem que Rafa tem no local, onde se lê a frase "Enjoy the journey", que quer dizer "aproveite a jornada" em tradução livre.