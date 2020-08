'Contatinho' entrega que Neymar prometeu gol para ela

Rio - Uma jovem de 18 anos entregou nas redes sociais uma conversa que teve com o jogador de futebol Neymar pelo WhatsApp. Segundo a influenciadora digital Raphaella Bonaldi Sobral, o ex-namorado de Bruna Marquezine prometeu fazer um gol para ela na partida entre PSG e RB Leipzig, que acontece nesta terça-feira.

Os dois combinaram até um código secreto para ele fazer na comemoração. "Gente, seguinte, eu estava falando com Neymar no Whatsapp e pedi para ele fazer um gol para mim terça-feira. Ele falou que vai fazer e que a gente precisava combinar um sinal. Isso por Facetime. Ele tem uma tatuagem aqui escrito Rafaella, porque a irmã dele se chama Rafaella. Eu falei: 'ah, dá um beijo na sua tatuagem, porque vão achar que é para sua irmã, mas vai ser para mim'. Ele falou: 'ah, suave, então. Vou fazer um gol para você terça e vou dar um beijinho aqui'. Eu falei: 'mano, você nem vai lembrar'. Ele falou: 'você vai ver, então'. Gente, torçam para o Neymar fazer gol terça e lembrar, pelo amor de Deus", disse Raphaella no Instagram, em postagem feita apenas para os "amigos próximos".

Neymar chegou a curtir algumas fotos em que Raphaella aparece de biquíni, mas parou de seguir a jovem após a repercussão do post que ela fez para os "amigos próximos". Em vídeo, postado pelo perfil Subcelebrities no Instagram, Raphaella diz que está sendo muito criticada e que não contou a conversa com Neymar por mal. A jovem limitou os comentários em suas fotos nas redes sociais.

"Nunca quis prejudicar nem ele, nem nada, eu não estou ganhando nada com isso. Aliás, estou ouvindo muita merd*, por ter confiado nos meus 'melhores amigos', porém, tenho ciência da parte da minha culpa e só queria que talvez entendessem que eu não estou bem com isso. Com certeza, foi um aprendizado pra mim", disse.