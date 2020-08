Padre Fábio de Melo faz 'bico de pato' em selfie: 'Aprendi com Evaristo Costa e Lucas Lucco'

Galeria de Fotos Padre Fábio de Melo faz 'bico de pato' e mostra tatuagem cicatrizada Reprodução Internet Padre Fábio de Melo Reprodução Instagram Padre Fábio de Melo faz tatuagem de abelha Reprodução Internet Padre Fábio de Melo se emocionou no 'Encontro' Reprodução/TV Globo Padre Fábio de Melo Divulgação Padre Fábio de Melo Divulgação Padre Fábio de Melo Divulgação Padre Fábio de Melo Reprodução de internet Padre Fábio de Melo Divulgação Padre Fábio de Melo , Belo e Gracyanne Reprodução Instagram Padre Fábio de Melo Alice Venturi / divulgação Raquel Motta e Padre Fábio de Melo divulgação Padre Fábio de Melo Divulgação / TV Globo Padre Fábio de Melo Divulgação Padre Fábio de Melo Divulgação Padre Fábio de Melo Reprodução maricá padre fábio de melo 1 Divulgação

"Gostei tanto do cachecol que acabei de ganhar da Tia Jo, que acabei fazendo uma selfie para mostrar minha abelha já devidamente cicatrizada, e também pedir 'biscoito' pelo penteado que fiz com a Cabeleleila Leila", disse o padre, fazendo referência ao anúncio criado por Edu Sterblitch que viralizou na internet.

"O bico de pato eu ensaiei vendo as fotos do Lucas Fernandes (ex-BBB), Evaristo Costa e Lucas Lucco", completou o sacerdote. Lucas Lucco logo comentou a foto do amigo. "Agora vai começar a ficar todo tatuado também? Começa por uma abelha, uma frase... Quando você ver já vai estar mais desenhado que o Felipe Titto", brincou.

O ex-BBB Lucas Fernandes também se manifestou. "Virou modelo agora?", perguntou. "Fiz o mesmo bico que você faz", respondeu padre Fábio.