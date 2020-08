Rio - Dona de um corpo escultural, Denise Dias é a capa da edição de agosto da revista "Plástica e Forma". Nas imagens, a musa mostra suas curvas com um biquíni bem pequenininho. Denise, inclusive, é empresária e faz sucesso com sua linha de moda praia. Ela foi responsável pelo lançamento do nano biquíni no Brasil.