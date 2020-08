Aline Riscado diz que engordou 6kg na quarentena

Rio - Aline Riscado apareceu sem maquiagem para um bate-papo "sincerão" com seus seguidores do Instagram. A ex-dançarina do "Domingão do Faustão" falou sobre autoestima e alimentação no Stories e mostrou seu rosto como ele realmente é.

"Quero aproveitar e trocar uma ideia com vocês assim, sem filtro, ao natural mesmo. Essa é a realidade. Me espremo, poros abertos, melasma no 'bigode', sardinha bombando...", iniciou.

"udo bem que eu estou torrando no sol, estou pegando muito sol nessa minha quarentena. Mas a realidade atual é essa, e não aquela, com filtro que deixa a cara toda lisa, ou então aqueles efeitos que bota a bochecha para cá", completou.

A musa contou que engordou seis quilos durante a quarentena. "E eu quero mostrar para vocês que está tudo bem. Seis quilos a mais, gente. Acho que vocês já devem ter percebido. Seis quilos a mais, e está tudo certo. Estamos todos no mesmo barco. Ninguém é melhor que ninguém", revelou.

Ela também comentou como as redes sociais dão a impressão de que todos são perfeitos e isso não é a realidade. "Não se iludam com o que vocês veem aqui nas redes sociais. Com as peles perfeitas, com os corpos perfeitos. Corpo é muita questão de ângulo. A gente tira foto e se estica. Às vezes a gente está mais em forma, às vezes a gente está menos em forma... E tudo bem", disse.