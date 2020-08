Chay Suede e Laura Neiva estrelam clipe de Manu Gavassi e Gloria Groove

Rio - Manu Gavassi lançou o clipe de sua nova música, "Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim", em parceria com Gloria Groove, nesta sexta-feira. O clipe da canção também foi lançado e surpreendeu a todos já que Chay Suede, ex-namorado de Manu, e sua atual mulher, Laura Neiva, estão no vídeo. Durante sua participação no "BBB 20", Manu deu a entender várias vezes que foi traída por Chay. A música “Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim” é uma composição de Manu que logo pensou em Gloria para uma parceria.



“Eu achei uma anotação perdida no meu bloco de notas e era “deve ser horrível dormir sem mim”. Achei estranho e engraçado, resolvi fazer uma música. Mandei pra Glória e ela se identificou, somos duas capricornianas malucas, e ela me mandou super rápido a parte dela. Na hora já senti que a nossa vibe bateu e que seria muito legal levar essa parceria a diante. Sou muito movida a “vibe” na verdade", disse Manu.



"Eu tô muito, muito, MUITO feliz. Sou muito gavassier e me identifico com a Manu em níveis assustadores. É um prazer gigante ter sido convidada por ela logo após o BBB, que catapultou o nome Manu Gavassi a novos lugares. Foi um presente acompanhar mais de perto o processo criativo desta jovem gênia brasileira, desde a produção da faixa - inclusive minha primeira vez trabalhando com o Lucas Silveira, de quem também me tornei ainda mais fã -, passando pela criação do roteiro brilhante escrito por ela e a gravação do curta + clipe. Fico estupefata o tempo todo com a entrega da Manu. Está o tempo todo atenta a absolutamente tudo, guiando o próprio trabalho com muita gentileza e coesão. É muito inspirador. Somos duas capricornianas megalomaníacas e excêntricas que se entendem. Incrível como quando existe identificação, as coisas simplesmente fluem", comemorou Gloria Groove.