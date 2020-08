Rio - Ludmilla aproveitou a noite de domingo para jantar com a mulher, a dançarina Brunna Gonçalves , em um restaurante na Lagoa, na Zona Sul do Rio. Apesar do frio, a cantora escolheu um cropped que deixou sua barriga de fora. Recentemente, Ludmilla e Brunna passara por um procedimento conhecido como "lipo ad", que é uma espécie de lipoaspiração para retirar gordura e deixar os "gominhos" do abdômen mais evidentes. A cirurgia pode custar até R$ 50 mil.