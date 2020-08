Namorada de Zezé Di Camargo provoca com biquíni lacinho: 'Aquela conferida na marquinha'

Rio - Graciele Lacerda, namorada de Zezé Di Camargo, tem postado no Instagram algumas fotos em que aparece com um biquíni bem pequenininho. Em uma das imagens, a jornalista aparece levantando o biquíni para dar uma conferida no bronze.

"Por aqui o sol rachando, o calor fritando e eu dando aquela conferida na marquinha do biquíni. Eu amo", escreveu na legenda da imagem.

Em outra foto com pouca roupa, Graciele resolveu filosofar. "Em um mundo de 'incertezas', olhar para o futuro com 'olhos' de fé me dá a 'certeza' de um amanhã melhor! Onde poderemos novamente nos abraçar e sorrir sem 'máscaras'", escreveu.