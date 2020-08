Hariany Almeida surge irreconhecível em foto e causa espanto em internautas

Rio - Hariany Almeida, que participou do "BBB" e de "A Fazenda", surgiu completamente irreconhecível em foto no Instagram neste domingo. Em parceria com uma marca de cosméticos, Hari escureceu os cabelos e colocou megahair.

"Apaixonada é pouco, estava sonhando muito com essa mudança e ficou melhor do que eu esperava", escreveu na legenda da foto.

Recentemente, Hariany também fez alguns procedimentos estéticos. Ela colocou 255ml de silicone nos seios e passou por uma minilipoaspiração. A mudança que mais incomodou os seguidores, no entanto, foi no rosto. Algumas pessoas chegaram a dizer que a ex-BBB está irreconhecível.

"Impressão ou não foi só os cabelos? Ela mexeu no rosto também?", perguntou uma pessoa. "Gente, parece outra pessoa", disse outra fã. "Você está com o rosto muito estranho, se fez harmonização deu ruim, viu", disse um seguidor "sincerão". "Envelheceu uns 10 anos, você era linda", disse outra pessoa.