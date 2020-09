Inspirado no atacante do Flamengo, DJ Zullu lança música 'Gabigol do Morro'

Rio - Hoje, o Flamengo entra em campo para enfrentar o Fortaleza pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado da torção, o atacante Gabriel Barbosa já está à disposição do elenco rubro-negro. Fora de campo, Gabigol também é inspiração. Além da moda de imitar os gestos e cortes de cabelo do artilheiro, agora o atacante é música na voz de DJ Zullu.

Intitulada de 'Gabigol do Morro', a faixa é feita em parceria com MC Hariel e faz uma comparação, no mínimo curiosa, entre a atuação do artilheiro em campo e a situação amorosa do DJ. "Eu queria fazer uma parada para os garanhões do morro, para os pegadores. Esse cara que quer só ficar, sem nunca namorar. E por ele pegar muita mulher, pela quantidade, ele é o artilheiro da mulherada. E pra mim, que sou muito flamenguista, veio na hora o Gabigol na minha cabeça, o artilheiro do meu Mengão. E eu associo uma parada a outra. O Gabigol é artilheiro do campeonato, mete gol. Então, eu sou o Gabigol do Morro, sacou? Em vez de eu estar no campo, estou na pista e sou o artilheiro da mulherada", brinca o DJ carioca de 21 anos.

O clipe do funk, que já tem 400 mil visualizações no YouTube, recebeu, inclusive, o aval do atacante. Zullu e Gabigol se conheceram em uma festa do Flamengo. De lá pra cá, a amizade entre os dois se estreitou. "Eu fiz a música primeiro, aprontei ela toda para depois mostrar para ele. Ele me chamou na casa dele para gente assistir a um jogo e quando acabou eu mostrei a música que tinha feito para ele. Ele se amarrou na hora e super apoiou a música. A reação dele foi surreal", comemora.

Mais um gol

Famoso pelo sucesso de 'Eu Não Vou Embora', que teve participação de Anitta, o DJ comemora o reconhecimento que o ritmo, ainda muito marginalizado, conquistou recentemente. "O funk vem ganhando, a cada ano, mais e mais espaço pelos nomes que carregam ele. Tanto as relíquias do funk como os atuais, a Anitta, o Kevin O Chris, o Pedro Sampaio e toda a galera, MCs e DJs. A gente vem fazendo um trabalho que a galera está gostando muito e está tomando uma proporção surreal até fora do país. A gente recebe muitas mensagens para fazer baile, show. É uma parada surreal", destaca o jovem, que já tem mais um sucesso na manga. Na sexta-feira, a Kondzilla Records lança o single 'Avisa Elas', produção de Thomaz Costa com participação do DJ Zullu.

A produção de muitas músicas na quarentena, no entanto, acabou sendo uma forma eficaz de lidar com os reflexos da pandemia e o consequente isolamento social. "No início, eu estranhei muito, porque a gente veio de uma sequência muito agitada de shows do Carnaval. Já estava tudo fechado para bombar em março, aí chegou essa notícia que parou tudo. Na primeira semana, fiquei assustado, mas depois eu caí na real e passava 24 horas por dia no estúdio", explica, dando um recado aos fãs.

"A gente está trabalhando muito nesse período de quarentena. Muito tempo de estúdio, criando música e muitas paradas diferentes para a galera se divertir quando voltarem os shows".

Gabigol se torna o segundo maior artilheiro do Flamengo neste século - Divulgação/Flamengo