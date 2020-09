Rio - Ludmilla e sua mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, estiveram na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. O casal estava acompanhado por Luane, irmã de Ludmilla. As três se divertiram bastante no mar. Brunna parecia estar ajudando Ludmilla a entrar na água. Em determinado momento, a cantora chegou a levar um tombo -- o famoso "caixote" -- por conta da força da água.