Mulher de Lucas Lucco mostra fotos de casamento com cantor

Rio - Lucas Lucco e sua mulher, Lorena Carvalho, postaram nas redes sociais, nesta sexta-feira, fotos de seu casamento. A cerimônia estava marcada para dezembro do ano passado e foi adiada após Lorena sofrer um aborto espontâneo. O casamento, no entanto, foi realizado no dia 27 de agosto deste ano, em Uberlandia, Minas Gerais.